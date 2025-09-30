Os gastos do governo federal com a previdência social devem ultrapassar R$ 1,11 trilhão em 2026, segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) divulgado em agosto de 2025. Esse aumento representa um desafio relevante para o orçamento federal, já que a previdência consumirá a maior parte dos recursos, ultrapassando investimentos em áreas essenciais como saúde e educação.

Essa situação exerce pressão sobre as finanças públicas e suscita dúvidas quanto à sustentabilidade do sistema de aposentadoria. Atualmente, a previdência social consome cerca de 45% do orçamento federal, configurando-se como o maior gasto do país. Entre os fatores críticos, destacam-se as projeções demográficas, que indicam envelhecimento da população e aumento da demanda por benefícios.

Estima-se que, até 2050, a proporção entre contribuintes ativos e beneficiários possa se aproximar de 1 para 1, influenciada pelo envelhecimento da população, maior expectativa de vida e queda da taxa de natalidade. Esses fatores podem levar o governo a adotar medidas difíceis, como o aumento das contribuições previdenciárias ou a elevação da idade mínima para aposentadoria.

Diante da pressão sobre o sistema público, a previdência complementar aparece como uma alternativa importante para os trabalhadores de hoje e de amanhã. Atualmente, apenas 11% da população adulta brasileira participa de planos de previdência complementar, apontando um grande potencial de crescimento nesse setor.

Pessoas nascidas entre 1981 e 1996 são especialmente recomendadas a considerar a previdência complementar como parte central de suas estratégias financeiras, garantindo mais segurança e estabilidade para o futuro.

Além de reforçar a segurança financeira no longo prazo, a adesão à previdência complementar oferece benefícios adicionais, como flexibilidade na escolha do valor de contribuição, possibilidade de planejamento tributário e opções variadas de investimentos conforme o perfil de risco do participante.