Quem está à procura de emprego no Brasil enfrenta um cenário cada vez mais desafiador. De acordo com dados da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), cerca de 53,6% dos brasileiros consideram difícil ou muito difícil conseguir uma vaga. O levantamento, referente ao trimestre encerrado em fevereiro deste ano, aponta uma piora na percepção em relação aos meses anteriores.

Expectativa é de piora

Aproximadamente 34,3% dos entrevistados acreditam que o mercado de trabalho deve piorar nos próximos meses. Em contraste, 33% ainda esperam melhora. Mesmo com opiniões divididas, o sentimento predominante é de insegurança.

Contraste com dados oficiais

Apesar da percepção negativa, os números mais recentes do governo mostram um cenário diferente. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro de 2025, o menor nível desde o início da série histórica, em 2012. No período, cerca de 103 milhões de brasileiros estavam ocupados, enquanto aproximadamente 5,5 milhões buscavam trabalho.

Além disso, a média anual do desemprego também recuou, passando de 6,6% em 2024 para 5,6% em 2025. Os dados mostram uma recuperação após os impactos da pandemia, quando o país chegou a registrar taxas superiores a 13% e cerca de 14 milhões de pessoas sem emprego.

Menos oportunidades no horizonte

Mesmo com indicadores positivos, especialistas apontam que o ritmo de geração de vagas pode desacelerar neste ano. Após um período de aquecimento em 2025, empresas tendem a reduzir as contratações e elevar o nível de exigência nos processos seletivos.