Muitos aposentados e pensionistas do INSS desconhecem que erros no cálculo do benefício são mais comuns do que se imagina. Esse tipo de falha pode resultar em um valor menor recebido mensalmente. A revisão da aposentadoria surge justamente para corrigir esses equívocos, seja pela inclusão de períodos de trabalho desconsiderados ou pelo recálculo do benefício com base em salários antigos.

Quando realizada corretamente, a revisão pode gerar aumento no valor mensal e também o pagamento de quantias retroativas. Entre as modalidades mais conhecidas estão a revisão do tempo de contribuição, a revisão da vida toda e aquelas relacionadas ao exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas.

Cada situação é singular, o que torna essencial uma análise cuidadosa da trajetória profissional antes de apresentar qualquer solicitação. Uma decisão tomada sem o devido estudo pode gerar frustração e, em alguns casos, até resultar na redução do valor do benefício. Também é importante observar outros benefícios do INSS, como aposentadorias, pensões por morte e auxílios por incapacidade.

Dados incorretos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), vínculos de trabalho não reconhecidos ou salários registrados de forma equivocada podem comprometer o valor recebido ao longo dos anos. Além disso, a legislação estabelece um prazo máximo de até dez anos após a concessão do benefício para solicitar a revisão.

Revisão pode aumentar benefício e garantir valores atrasados

A possibilidade de revisão da aposentadoria tem chamado a atenção de muitos brasileiros, especialmente daqueles que suspeitam de falhas no cálculo do benefício. Quando identificados erros ou omissões, o pedido pode resultar em um reajuste mensal e até no pagamento de valores retroativos, representando um alívio significativo no orçamento.

No entanto, especialistas alertam que o processo exige cautela e análise detalhada da vida profissional. Conferir dados do CNIS, prazos legais e o tipo de benefício é essencial para evitar prejuízos e garantir que a revisão traga, de fato, vantagens ao segurado.