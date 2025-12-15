Entre janeiro de 2023 e outubro de 2025, o Bolsa Família apresentou redução tanto no número de beneficiários quanto nos valores repassados. Levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta que 31,25% dos inscritos no início do período já não integravam mais o programa em 2025.

Os dados, coletados no Rio de Janeiro, indicam uma rotatividade considerada positiva, reforçando o caráter temporário do Bolsa Família como política de proteção social. O estudo, desenvolvido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, também analisou a saída de beneficiários desde 2014 e constatou que 60,68% dos cadastrados naquele ano deixaram de depender do benefício.

A análise apontou efeitos positivos entre adolescentes: 68,8% dos jovens de 11 a 14 anos e 71,25% dos de 15 a 17 anos deixaram o programa, sobretudo nas áreas urbanas. Ao longo da última década, muitos “filhos do Bolsa Família” romperam o ciclo de dependência, com mais de 50% dos jovens de 15 a 17 anos fora do benefício em 2025.

Além disso, 28,4% desses jovens já tinham vínculo formal de trabalho em 2023, evidenciando maior inserção no mercado formal e a efetividade do Bolsa Família na promoção da autonomia dos beneficiários.

Saída do programa reflete avanço social

Os números revelam que a redução de beneficiários não ocorre de forma aleatória, mas acompanha a melhoria das condições de vida de parte das famílias atendidas. A chamada “exclusão silenciosa” está, em muitos casos, ligada ao aumento da renda, à formalização do emprego e ao cumprimento dos critérios que determinam a permanência no programa.

Nesse contexto, o Bolsa Família se consolida como uma política de transição, atuando como suporte temporário até que os beneficiários conquistem autonomia financeira. A trajetória observada entre jovens e adultos reforça o papel do programa na quebra do ciclo de pobreza e na promoção da inclusão social de longo prazo.