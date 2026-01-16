Brasileiros que têm conta e cartão de crédito no Nubank precisam ficar de olho: o banco digital começou a divulgar um benefício exclusivo para clientes com cartão, especialmente para quem possui o modelo premium Ultravioleta, oferecendo acesso a salas VIP em aeroportos e outras vantagens diferenciadas ao viajar.

Esse tipo de vantagem torna a experiência de uso do cartão ainda mais interessante, com direito a conforto antes do embarque em vários aeroportos, além de outras regalias que podem fazer diferença no dia a dia de quem usa o crédito com frequência — um motivo a mais para conferir se você se qualifica para aproveitar tudo que o Nubank tem a oferecer.

As salas VIP estão distribuídas por aeroportos ao redor do mundo, incluindo o de Guarulhos, em São Paulo. Esses espaços são amplos e sofisticados, oferecendo diversas comodidades e vantagens para clientes que estão viajando.

Entre os serviços disponíveis nas salas VIP estão alimentação gratuita, bebidas, Wi-Fi de alta velocidade, áreas de descanso e espaços para trabalho, garantindo mais conforto enquanto o passageiro aguarda o voo. Em alguns locais, também há duchas, poltronas reclináveis e atendimento personalizado, tornando a espera muito mais agradável.

Para ter acesso ao benefício, é importante verificar as regras definidas pelo Nubank, já que a disponibilidade pode variar conforme o tipo de cartão, o perfil do cliente e o aeroporto. Ainda assim, a iniciativa reforça a estratégia do banco de oferecer vantagens exclusivas e elevar a experiência dos usuários, especialmente daqueles que viajam com frequência.

Como funciona o acesso às salas VIP do Nubank

O acesso às salas VIP é um dos benefícios mais valorizados pelos clientes do cartão Nubank Ultravioleta, pensado especialmente para quem viaja com frequência. A entrada permite usufruir de um ambiente confortável antes do embarque, com serviços que ajudam a tornar a espera menos cansativa e mais produtiva, seja para descanso ou trabalho.

Para aproveitar a vantagem, é fundamental que o cliente confira as regras de utilização, como quantidade de acessos disponíveis, aeroportos participantes e possíveis exigências do programa parceiro. Essas condições podem variar ao longo do tempo, por isso acompanhar as comunicações oficiais do Nubank é a melhor forma de garantir o uso correto do benefício.