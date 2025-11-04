Trabalhadores brasileiros que exerceram atividade formal por pelo menos um ano podem ter direito a um importante benefício financeiro: o seguro-desemprego. O programa, voltado a quem foi demitido sem justa causa, garante uma assistência temporária enquanto o profissional busca uma nova colocação no mercado.

Em 2025, o valor máximo das parcelas do benefício foi fixado em R$ 2.424,11, destinado àqueles que recebiam salário médio superior a R$ 3.564,96. O saque pode ser solicitado de forma simples, tanto pela internet quanto nos postos de atendimento autorizados.

Para trabalhadores com salários inferiores ao teto, o valor do seguro-desemprego é calculado de forma proporcional à média salarial dos últimos três meses antes da demissão. Quem recebia menos de R$ 1.954,96, por exemplo, terá direito ao valor integral correspondente à sua remuneração média, enquanto aqueles com salários entre R$ 1.954,97 e R$ 3.564,96 recebem parcelas proporcionais.

O número de parcelas também varia conforme o tempo trabalhado e a quantidade de solicitações anteriores, podendo ir de três a cinco pagamentos consecutivos, sempre com o objetivo de apoiar o trabalhador durante a transição para um novo emprego.

Como solicitar o seguro-desemprego e receber corretamente

O pedido do seguro-desemprego pode ser realizado de forma prática pelo site ou aplicativo do Governo Federal, evitando filas e agilizando o processo. Também é possível fazer a solicitação presencialmente nas Superintendências Regionais do Trabalho ou nos postos de atendimento do SINE, onde o trabalhador deve apresentar documentos como carteira de trabalho, CPF e termo de rescisão do contrato de trabalho.

É importante ficar atento aos prazos: o seguro-desemprego deve ser solicitado entre 7 e 120 dias após a demissão, dependendo do tipo de contrato. Além disso, o trabalhador deve conferir se o cálculo das parcelas está correto, considerando salário médio e tempo de serviço, garantindo que o benefício seja recebido integralmente e dentro dos valores estabelecidos pelo programa.