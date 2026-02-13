Moradores de Porto Alegre e usuários do transporte coletivo receberam esta semana a notícia de que a tarifa dos ônibus urbanos na capital gaúcha vai subir em 2026. A prefeitura anunciou que a partir de 19 de fevereiro a passagem passará de R$ 5,00 para R$ 5,30, um reajuste de 6 % em comparação ao valor anterior.

Segundo a administração municipal, o aumento é resultado da reposição da inflação registrada entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026 e também do impacto da reoneração da folha de pagamento, que elevou os custos do sistema de transporte público.

Apesar da elevação no preço, o valor atualizado ainda fica abaixo da chamada tarifa técnica, estimada em cerca de R$ 7,35 para 2026, segundo estimativas da própria prefeitura. Para manter a passagem abaixo desse custo real, o município deverá destinar recursos públicos que totalizam aproximadamente R$ 250 milhões em subsídios ao longo do ano.

Além do reajuste das tarifas de ônibus, a prefeitura também confirmou que o preço das corridas de táxi será ajustado, com a bandeirada passando a custar mais (R$ 7,24) e o valor por quilômetro rodado (R$ 3,62 na bandeira 1 e R$ 4,71 na bandeira 2) sendo atualizado conforme a inflação.

Mudança entra em vigor nos próximos dias e exige atenção

Com a nova tarifa prestes a começar a valer, passageiros precisam se organizar para o reajuste que passa a impactar diretamente o orçamento mensal. Trabalhadores que utilizam o transporte diariamente sentirão a diferença já nas primeiras semanas, principalmente aqueles que fazem integração ou utilizam mais de um modal ao longo do dia.

O aumento também acende o alerta para quem depende do sistema como principal meio de deslocamento na capital. A administração municipal reforça que o reajuste segue critérios técnicos e busca manter o equilíbrio financeiro do sistema, evitando um aumento ainda maior ao consumidor final.