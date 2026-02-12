Depois de enfrentar forte onda de calor, com termômetros atingindo 38,8ºC na região Sul do estado e 36,1ºC em Porto Alegre na quarta-feira (11), o Rio Grande do Sul deve ter uma virada nas condições climáticas. A partir desta quinta-feira (12), entram em vigor avisos meteorológicos diante da previsão de chuva volumosa nos próximos dias, inclusive durante o período de Carnaval.

Segundo a Climatempo, a instabilidade ocorre devido à chegada de uma nova frente fria associada a uma área de baixa pressão atmosférica. O cenário é reforçado pelas altas temperaturas e pelo aumento da umidade, fatores que favorecem a formação de nuvens carregadas.

Risco de temporais e acumulados elevados

Para esta quinta, o alerta é vermelho, indicando possibilidade de temporais em diversas regiões. A previsão aponta para chuva intensa, rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h e ocorrência de granizo em pontos isolados.

Há preocupação com o volume de água em curto intervalo de tempo. Conforme a Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados podem superar 100 milímetros em áreas do Oeste, da Campanha, dos Vales, da Costa Doce e também na Região Metropolitana.

Na sexta-feira (13), o aviso passa para o nível amarelo, considerado o mais brando. Ainda assim, a orientação é acompanhar as atualizações, especialmente na Metade Norte, onde há chance de pancadas mais intensas.

Como fica o tempo no Carnaval

No sábado (14) e no domingo (15), a tendência é de melhora gradual, com períodos de sol principalmente no centro-sul do estado. Já na metade norte, a previsão indica chuva fraca a moderada.

O Litoral Norte segue em atenção, com possibilidade de precipitação mais persistente. Na segunda (16) e terça-feira (17), durante a folia, novas instabilidades podem se formar, impulsionadas pela umidade elevada.

Apesar do clima abafado, não há previsão de temperaturas extremas. A presença de nuvens e chuva deve contribuir para marcas mais amenas nos termômetros ao longo do feriado.