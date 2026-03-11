Os motoristas podem se preparar para mais um aumento no valor da gasolina nas bombas. Nos próximos meses, o preço do combustível dependerá de fatores globais e locais, já que, conflitos internacionais elevam o valor do petróleo.

E a situação pode ser ainda pior; segundo informações da CNN Brasil, quando a Petrobras ajusta os preços nas refinarias, os efeitos se espalham rapidamente para todo o setor de combustíveis, incluindo o etanol, que tende a acompanhar ou até superar o reajuste da gasolina.

Por que o etanol sobe junto

Nos veículos flex, a gasolina e o etanol disputam preferência do consumidor. Por isso, qualquer elevação no preço da gasolina frequentemente arrasta o etanol para cima. Dados históricos mostram que, em ajustes anteriores, o etanol hidratado chegou a subir até 2% a mais que a gasolina.

No entanto, nem sempre a mudança é imediata. A Petrobras costuma esperar alguns dias, às vezes semanas, antes de refletir completamente as altas do petróleo nos preços domésticos. Esse atraso serve para suavizar os impactos no bolso do consumidor e evitar variações bruscas no mercado.

Força da safra pressiona preços para baixo

Enquanto isso, o setor de etanol enfrenta um cenário contrário: a entrada da nova safra de cana-de-açúcar aumenta a oferta e pode reduzir os preços.

Além disso, segundo informou Maurício Muruci, analista da empresa Safras & Mercado, à CNN Brasil, muitas usinas buscam vender o estoque antigo acumulado da entressafra, que perde qualidade com o tempo, oferecendo descontos aos distribuidores.

Essa combinação tende a equilibrar ou até contrabalançar a pressão gerada pelo aumento da gasolina.