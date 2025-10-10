A nova política habitacional voltada à classe média, que será anunciada pelo governo federal nesta sexta-feira (10), deve gerar, apenas para a Caixa Econômica Federal, 80 mil unidades financiadas adicionais em 2026, informou o ministro das Cidades, Jader Filho. Ele falou sobre o assunto durante o evento “Incorpora 2025”, organizado pela Abrainc em São Paulo.

Sem entrar em detalhes, Jader Filho explicou que a iniciativa vai ampliar o acesso ao crédito imobiliário para a classe média não atendida pela Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida — conhecida como Faixa Classe Média — que atende famílias com renda de até R$ 12 mil. O novo programa deve contemplar famílias com renda entre R$ 12 mil e R$ 20 mil.

A principal ação do programa envolve a destinação da poupança. Atualmente, o Banco Central exige que os bancos mantenham 20% dos depósitos de poupança como compulsório. Com a medida, parte desses recursos será liberada, permitindo que sejam usados no financiamento de moradias.

Ainda não foi definido para qual nível será reduzido o recolhimento compulsório da poupança, apenas como será distribuído: 80% dos recursos irão para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e 20% para o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Como realizar um financiamento na Caixa

Verifique as condições e seu perfil

Antes de tudo, confira se você atende aos requisitos do financiamento:

Idade mínima de 18 anos.

Renda compatível com o valor do imóvel e da parcela desejada.

Situação regular de crédito (sem restrições no CPF).

Documentos pessoais e comprovantes de renda atualizados.

Escolha do imóvel

O imóvel pode ser novo ou usado, residencial ou comercial (dependendo do programa). A Caixa possui limites de valores de acordo com cada cidade e programa habitacional.

Simule o financiamento

No site da Caixa ou em uma agência, você pode usar simuladores para ter uma ideia do valor da entrada, da parcela e do prazo de pagamento. Isso ajuda a planejar seu orçamento.

Separe a documentação

RG e CPF.

Comprovante de renda (holerites, extratos bancários, declaração de Imposto de Renda).

Comprovante de estado civil (certidão de casamento ou nascimento).

Documentos do imóvel (matrícula atualizada, escritura, contrato de compra e venda).

Solicite o financiamento

Você pode dar entrada no pedido pelo site da Caixa ou presencialmente em uma agência. Um gerente fará a análise de crédito e a avaliação do imóvel.

Aguarde a aprovação

Após análise de crédito e documentação, a Caixa libera o financiamento e define o valor das parcelas e o prazo de pagamento.

Assinatura do contrato