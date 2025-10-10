A nova política habitacional voltada à classe média, que será anunciada pelo governo federal nesta sexta-feira (10), deve gerar, apenas para a Caixa Econômica Federal, 80 mil unidades financiadas adicionais em 2026, informou o ministro das Cidades, Jader Filho. Ele falou sobre o assunto durante o evento “Incorpora 2025”, organizado pela Abrainc em São Paulo.
Sem entrar em detalhes, Jader Filho explicou que a iniciativa vai ampliar o acesso ao crédito imobiliário para a classe média não atendida pela Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida — conhecida como Faixa Classe Média — que atende famílias com renda de até R$ 12 mil. O novo programa deve contemplar famílias com renda entre R$ 12 mil e R$ 20 mil.
A principal ação do programa envolve a destinação da poupança. Atualmente, o Banco Central exige que os bancos mantenham 20% dos depósitos de poupança como compulsório. Com a medida, parte desses recursos será liberada, permitindo que sejam usados no financiamento de moradias.
Ainda não foi definido para qual nível será reduzido o recolhimento compulsório da poupança, apenas como será distribuído: 80% dos recursos irão para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e 20% para o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).
Como realizar um financiamento na Caixa
- Verifique as condições e seu perfil
Antes de tudo, confira se você atende aos requisitos do financiamento:
- Idade mínima de 18 anos.
- Renda compatível com o valor do imóvel e da parcela desejada.
- Situação regular de crédito (sem restrições no CPF).
- Documentos pessoais e comprovantes de renda atualizados.
- Escolha do imóvel
- O imóvel pode ser novo ou usado, residencial ou comercial (dependendo do programa). A Caixa possui limites de valores de acordo com cada cidade e programa habitacional.
- Simule o financiamento
- No site da Caixa ou em uma agência, você pode usar simuladores para ter uma ideia do valor da entrada, da parcela e do prazo de pagamento. Isso ajuda a planejar seu orçamento.
- Separe a documentação
- RG e CPF.
- Comprovante de renda (holerites, extratos bancários, declaração de Imposto de Renda).
- Comprovante de estado civil (certidão de casamento ou nascimento).
- Documentos do imóvel (matrícula atualizada, escritura, contrato de compra e venda).
- Solicite o financiamento
- Você pode dar entrada no pedido pelo site da Caixa ou presencialmente em uma agência. Um gerente fará a análise de crédito e a avaliação do imóvel.
- Aguarde a aprovação
- Após análise de crédito e documentação, a Caixa libera o financiamento e define o valor das parcelas e o prazo de pagamento.
- Assinatura do contrato
- Com a aprovação, você assina o contrato de financiamento, paga a entrada e aguarda a liberação do recurso para a compra do imóvel.
