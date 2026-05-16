A mansão do humorista Renato Aragão, eternizado pelo personagem Didi, acabou sendo bloqueada pela Justiça por causa de uma dívida milionária de IPTU com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas recentemente, o artista deve cerca de R$ 676 mil referentes ao imposto acumulado entre os anos de 2021 e 2023.

O imóvel, localizado no bairro do Recreio dos Bandeirantes, está à venda desde 2023 por aproximadamente R$ 18 milhões. A propriedade impressiona pelo tamanho e pela estrutura de luxo, contando com cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, além de diversas áreas de lazer e comodidades exclusivas.

Na parte externa, a residência possui piscina, heliponto, quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, pomar e um amplo jardim. Já na área interna, o imóvel reúne espaços sofisticados como biblioteca, bar, adega, escritórios, sala de jantar, sala de costura e quatro suítes, incluindo uma suíte principal com hidromassagem e closet.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Município, a execução fiscal foi aberta justamente para garantir o pagamento da dívida tributária. O pedido inclui o arresto do imóvel, mecanismo jurídico que permite o bloqueio da propriedade enquanto a situação financeira não é regularizada. Até o momento, a família do humorista informou apenas que negocia o débito junto à prefeitura.

Mansão possui garagem para 10 carros e segurança privada

Além das áreas luxuosas, a entrada da propriedade conta com uma guarita de segurança e uma garagem com capacidade para até dez veículos. A estrutura reforça o padrão elevado do imóvel, considerado um dos mais conhecidos da região do Recreio dos Bandeirantes.

A situação envolvendo Renato Aragão ganhou grande repercussão nas redes sociais, principalmente pelo valor da dívida e pelo tamanho da mansão. Mesmo aos 91 anos, o humorista continua sendo uma das figuras mais lembradas da televisão brasileira por sua trajetória histórica em programas de comédia.