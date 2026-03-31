Milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família precisam redobrar a atenção em 2026. Isso porque o governo federal intensificou o chamado “pente-fino” no programa, aumentando o cruzamento de dados e a fiscalização dos cadastros. Com isso, famílias que apresentarem irregularidades podem ter o benefício de R$ 600 bloqueado, suspenso ou até cancelado.

Entre os principais motivos para a perda do benefício está o aumento da renda familiar acima do limite permitido. Atualmente, o programa atende famílias com renda de até R$ 218 por pessoa, e qualquer mudança significativa nesse valor pode resultar no corte do pagamento. Além disso, o governo também identifica inconsistências ao cruzar dados com órgãos como Receita Federal e INSS.

Outro fator que pode levar ao cancelamento é a falta de atualização no Cadastro Único (CadÚnico), especialmente quando os dados estão desatualizados há mais de dois anos. Informações incorretas, omissão de renda ou mudanças na composição familiar não informadas também entram na lista de problemas que podem resultar no bloqueio do auxílio.

Além disso, o descumprimento das regras obrigatórias nas áreas de saúde e educação — como frequência escolar mínima e acompanhamento médico — também pode levar à suspensão do benefício. Com a fiscalização mais rígida em 2026, o governo busca garantir que os recursos sejam destinados apenas a quem realmente se enquadra nos critérios do programa.

Pente-fino mais rigoroso amplia risco de bloqueios no benefício

O novo modelo de fiscalização passou a ser mais frequente e detalhado, com revisões constantes e automatizadas. Isso significa que qualquer divergência pode ser identificada rapidamente, aumentando o número de famílias convocadas para regularizar a situação.

Por outro lado, quem mantém os dados atualizados e segue todas as regras não precisa se preocupar. Especialistas reforçam que o principal cuidado é manter o cadastro correto e cumprir as exigências do programa, evitando surpresas desagradáveis com o corte do benefício.