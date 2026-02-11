Em pleno domingo de Carnaval, milhões de brasileiros já podem contar com dinheiro extra na conta. O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, começa a partir de 15 de fevereiro.

Como a data cai em um domingo, o crédito deve ocorrer no primeiro dia útil seguinte, 16 de fevereiro.

O primeiro grupo contemplado é o dos trabalhadores nascidos em janeiro. A previsão é que esse lote inicial inclua cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS, e mais de 217,2 mil servidores públicos, beneficiários do Pasep.

No caso do PIS, os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal. Quem não possui conta no banco pode receber pela poupança social digital, acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Já o Pasep é pago pelo Banco do Brasil, normalmente por crédito em conta ou saque autorizado.

Calendário de pagamentos

O cronograma segue o mês de nascimento do trabalhador:

Janeiro: a partir de 15/02

Fevereiro: 15/03

Março e abril: 15/04

Maio e junho: 15/05

Julho e agosto: 15/06

Setembro e outubro: 15/07

Novembro e dezembro: 15/08

Como consultar o benefício

A consulta já está disponível e pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital, acessando com CPF e senha do gov.br. Basta entrar na área de “benefícios” e selecionar “abono salarial” para verificar valor e data do pagamento.

Também é possível consultar pelo portal gov.br, pelo telefone 158 do Ministério do Trabalho e em aplicativos da Caixa.

Quem tem direito e valores

O abono é destinado a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que estejam inscritos há pelo menos cinco anos, tenham trabalhado no mínimo 30 dias em 2024 e tenham os dados corretamente informados pelo empregador.

O valor varia conforme o tempo trabalhado e os pagamentos podem ir de R$ 136 a R$ 1.621. A orientação é conferir os dados com antecedência para evitar atrasos no recebimento.