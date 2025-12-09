A implementação do pedágio free flow na Rodovia Presidente Dutra teve início. O sistema de cobrança automática passou a operar entre os quilômetros 204 (Arujá) e 231 (Marginal Tietê), na região metropolitana de São Paulo. A CCR RioSP, responsável pela operação, realiza agora a tarifação sem praças físicas, utilizando 21 pórticos distribuídos ao longo de 21 km da pista expressa.

O sistema free flow dispensa paradas, utilizando pórticos equipados com câmeras que identificam automaticamente placas de veículos ou tags eletrônicas. A cobrança é aplicada somente aos usuários da pista expressa, enquanto os motoristas que seguem pelas marginais permanecem isentos.

O motorista que percorrer todo o trajeto a partir da Marginal Tietê, ou no sentido inverso, sem sair da pista expressa, não precisará pagar a tarifa eletrônica. O valor cobrado é dinâmico, variando de acordo com o dia, o horário e o trecho percorrido, e pode ser consultado facilmente no site da CCR RioSP.

Os motoristas que utilizam tags têm a cobrança feita automaticamente e recebem 5% de desconto por viagem. Quem não possui o dispositivo tem até 30 dias para efetuar o pagamento, que pode ser realizado pelo site ou nos totens disponíveis. Inicialmente, a inadimplência geraria multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH, mas essa penalidade foi suspensa por decisão judicial.

A Justiça Federal concedeu uma liminar impedindo a aplicação de multas aos motoristas que não efetuarem o pagamento da tarifa. O Ministério Público Federal questionou a validade das penalidades, apontando possíveis injustiças e dificuldades para os usuários. Por sua vez, a ANTT defende o sistema, afirmando que a mudança aumenta a fluidez e a segurança no trânsito.

O que é o pedágio free flow?

O pedágio free flow é um sistema de cobrança automática que dispensa a necessidade de paradas em praças físicas. Em vez de parar para pagar, os veículos são identificados por pórticos equipados com câmeras que captam a placa do carro ou por tags eletrônicas, e o valor da tarifa é cobrado eletronicamente.

Algumas características importantes do pedágio free flow: