O que parecia ser apenas mais um desentendimento entre dois gigantes da música sertaneja e do forró ganhou novos contornos e cifras milionárias. O rompimento entre Gusttavo Lima e Wesley Safadão, que já haviam se afastado no passado, voltou ao centro das atenções e envolve versões divergentes e um prejuízo estimado em R$ 5 milhões. As informações foram divulgada pelo colunsita Leo Dias.

Plataforma de apostas no centro da crise

De acordo com relatos de Wesley Safadão, o impasse teria relação com a criação de uma plataforma de apostas chamada Ganha Bet, atualmente desativada. O projeto teria começado a ser estruturado entre junho e julho de 2024, com a participação do cantor, de seu irmão Watila Oliveira e do empresário André Rocha.

Pelo acordo inicial, Safadão ficaria responsável pela gestão e pela imagem do negócio, enquanto o investimento financeiro seria aportado por André, que também convidaria Gusttavo Lima para integrar a sociedade.

Em agosto daquele ano, uma transmissão ao vivo reuniu os dois artistas e nomes do arrocha para divulgar a nova empresa. No entanto, em setembro, a deflagração da Operação Integration — que investigou casas de apostas e chegou a atingir Gusttavo Lima com um mandado de prisão preventiva posteriormente revogado — interrompeu as negociações.

Com o cerco do Ministério Público às bets, o projeto foi paralisado. Safadão afirma ter investido cerca de R$ 2 milhões em publicidade e tráfego pago, mas calcula perdas totais de aproximadamente R$ 5 milhões após o encerramento gradual das atividades.

Divergência sobre agenciamento artístico

Gusttavo Lima, por sua vez, sustenta outra versão. Segundo ele, o desgaste não teria ligação com a plataforma de apostas, mas sim com um acordo envolvendo o cantor Natanzinho Lima, destaque recente do arrocha.

O Embaixador afirma que, durante a live de divulgação da bet, foi discutida uma sociedade para empresariar o artista. Ele chegou a participar de gravação de DVD ao lado de Natanzinho e diz que a parceria foi combinada diretamente com Safadão.

Já Wesley nega ter formalizado qualquer sociedade nesse sentido e afirma que as tratativas sobre a casa de apostas ocorreram antes da aproximação artística. Após troca de mensagens e uma conversa telefônica, o assunto não voltou a ser discutido, mas a relação entre os dois voltou a esfriar.

O episódio reacende uma rivalidade que já movimentou o mercado musical e, desta vez, envolve negócios, apostas e cifras milionárias.