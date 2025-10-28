O Burger King vai promover uma ação especial na próxima sexta-feira, dia 31. Clientes que passarem pelo drive-thru de uma das mais de 200 unidades participantes em todo o país e apresentarem um boleto — físico ou digital — junto com um documento contendo o número do CPF, ganharão um hambúrguer gratuitamente.

Além disso, quem também mostrar o aplicativo do Serasa instalado e com cadastro ativo garantirá uma batata frita média como brinde extra. O lanche oferecido será o Cheddar Duplo, e cada veículo poderá retirar apenas um sanduíche e uma batata por CPF. O aplicativo do Serasa está disponível para Android e iOS.

A distribuição de hambúrgueres faz parte de uma ação de marketing criada em parceria entre o Burger King e o Serasa. A rede de fast-food já é conhecida por campanhas bem-humoradas que envolvem a entrega de lanches gratuitos.

Neste ano, por exemplo, o BK promoveu ações que ofereceram hambúrgueres de graça para quem se declarasse “corno” no Dia dos Namorados e para advogados que apresentassem a carteirinha da OAB no Dia do Advogado. Em nota, o gerente de Criação da Serasa, Renan Cunha, comemorou a colaboração com o Burger King e destacou o caráter criativo da iniciativa.

“O Halloween é uma data que brinca com o medo e, para milhões de brasileiros, os boletos ainda podem representar alguns sustos da vida financeira. Nossa ideia é transformar esse momento de tensão em uma experiência divertida”, disse.

Dupla lançou curta para celebrar iniciativa

A ação conjunta entre o Burger King e a Serasa será realizada em diversos estados brasileiros, incluindo Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Para promover a campanha, as marcas lançaram o curta-metragem “BoleThru: A Vingança aos Boletos”, uma paródia bem-humorada de filmes de terror. O vídeo começa em uma noite chuvosa, mostrando um passageiro em pânico ao afirmar que vê boletos por todos os lados — nas ruas, nas redes sociais e até no banco de trás do carro.

O clima de tensão chega ao fim quando a motorista, determinada a enfrentar o medo, acelera em direção a um BK Drive. Lá, o “fantasma do boleto” é trocado por um Cheddar Duplo e uma batata frita, provando que “se vingar dos boletos nunca foi tão gostoso”.