A Xiaomi segue consolidando sua presença no mercado brasileiro e acaba de dar mais um passo importante com o lançamento de um novo modelo considerado “campeão de vendas” global. A marca chinesa, muitas vezes comparada à BYD pelo crescimento acelerado e estratégia agressiva, trouxe ao país a linha Redmi 15, que já vinha registrando forte desempenho internacional antes mesmo de chegar ao Brasil.

O lançamento aconteceu no início de 2026 e faz parte do plano da empresa de se firmar entre as três maiores fabricantes de smartphones no país. Nos últimos anos, a Xiaomi saiu de uma participação modesta para atingir mais de 20% do mercado brasileiro, disputando diretamente com gigantes como Samsung, Motorola e Apple.

O novo modelo aposta em melhorias importantes em desempenho, bateria, resistência e câmeras, mantendo a principal característica que impulsionou a marca: oferecer tecnologia avançada por preços mais acessíveis. Essa combinação ajudou a Xiaomi a conquistar rapidamente o consumidor brasileiro, repetindo uma estratégia semelhante à da BYD no setor automotivo.

Por isso, especialistas já apelidam a Xiaomi de “BYD dos celulares”, destacando sua capacidade de desafiar concorrentes tradicionais com inovação e preços agressivos. O sucesso inicial do novo modelo no Brasil, com centenas de unidades vendidas logo após o lançamento, reforça que a marca segue em trajetória ascendente e cada vez mais próxima do topo do mercado.

Estratégia agressiva mira liderança no Brasil

A chegada da nova linha reforça o plano da Xiaomi de ampliar sua presença no país e disputar diretamente as primeiras posições no ranking de vendas. Com um portfólio cada vez mais completo, a empresa aposta não apenas em modelos premium, mas também em opções intermediárias com alto valor agregado.

Além disso, a estratégia da marca envolve expansão de canais de venda e fortalecimento da distribuição oficial. O objetivo é claro: repetir no Brasil o mesmo sucesso obtido em outros mercados e consolidar a Xiaomi como uma das principais forças globais no setor de smartphones.