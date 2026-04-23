A BYD apresentou um carro pensado exclusivamente para quem trabalha como motorista de aplicativo ou é taxista. O modelo se chama Linghui e5 e faz parte da nova marca Linghui, criada para atender motoristas.

O Linghui e5 tem cerca de 4,8 metros de comprimento e oferece bastante espaço interno para os passageiros, graças à distância de 2,71 metros entre as rodas, algo essencial para quem faz corridas o dia todo.

Debaixo do capô, o Linghui e5 é totalmente elétrico e tem um motor dianteiro de cerca de 135 cv. Ele tem força suficiente para rodar bem na cidade e ainda desgasta menos as peças. A bateria foi feita para aguentar várias recargas ao longo do dia e o sistema que reaproveita energia ajuda a economizar ainda mais no trânsito.

A base vem do BYD Qin Plus, mas foi ajustada para ser mais resistente. Ele tem suspensão mais forte, materiais internos mais duráveis e sistemas eletrônicos mais simples, pensados para aguentar o uso no dia a dia.

Menos luxo, mais lucro

Embora o acabamento seja mais simples, ele é funcional e a manutenção tende a ser mais barata. Para quem depende do carro como fonte de renda, isso faz total diferença. Além disso, a criação da marca Linghui permite que a BYD venda diretamente para frotistas sem misturar esses modelos com outras linhas.