Um alerta importante foi emitido para todos os brasileiros que possuem título de eleitor e desejam participar das eleições de 2026. A Justiça Eleitoral reforça que é essencial verificar a situação cadastral o quanto antes para evitar surpresas. Muitos eleitores podem estar com o documento irregular sem saber. Por isso, a recomendação é checar e resolver qualquer pendência dentro do prazo.

O aviso vem do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que intensificou a campanha de regularização. O órgão chama atenção principalmente para eleitores que tiveram o título cancelado após revisões recentes. Nesses casos, o cidadão fica impedido de votar até regularizar a situação.

O prazo final para resolver pendências é o dia 6 de maio, data que marca o fechamento do cadastro eleitoral. Após esse período, não será mais possível fazer alterações como regularizar o título, transferir domicílio ou atualizar dados. A regra segue o calendário oficial das eleições e vale para todo o país.

A regularização pode ser feita de forma online ou presencial, dependendo do caso. Serviços como emissão do primeiro título, atualização de dados e quitação de pendências estão disponíveis ao eleitor. A orientação é não deixar para a última hora, já que a procura tende a aumentar nos dias finais.

Título irregular pode impedir voto e gerar outras restrições

Eleitores com título cancelado ou suspenso não poderão votar enquanto a situação não for regularizada. Além disso, a irregularidade pode trazer outras consequências importantes. Entre elas estão dificuldades para emitir passaporte, assumir cargo público ou obter financiamentos.

A recomendação é consultar a situação eleitoral o quanto antes e resolver eventuais pendências. Quem deixou de votar em eleições anteriores, por exemplo, pode precisar pagar multas ou justificar ausência. Com a regularização feita dentro do prazo, o eleitor garante o direito de participar normalmente das eleições.