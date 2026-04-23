Uma informação tem chamado atenção e gerado preocupação entre motoristas mais velhos: a suposta proibição de renovação da carteira de motorista para idosos acima de 65 anos. No entanto, o que de fato acontece é diferente do que muitos títulos sugerem — não há uma proibição automática baseada apenas na idade.

O caso citado se refere à Colômbia, onde motoristas acima de 65 anos enfrentam regras mais rigorosas para renovar a habilitação. A legislação exige que esses condutores passem por avaliações médicas detalhadas, incluindo testes de visão, audição e coordenação motora, que determinam se o motorista continua apto a dirigir.

Ou seja, o direito de dirigir não é retirado automaticamente — ele passa a depender diretamente das condições físicas e mentais do condutor. Caso o idoso não seja aprovado nos exames obrigatórios, a renovação pode ser negada, o que na prática impede a continuidade ao volante.

A medida segue uma tendência internacional de aumentar o controle sobre motoristas mais velhos, com foco na segurança no trânsito. Em muitos países, inclusive, a frequência das renovações diminui com o avanço da idade, exigindo avaliações mais constantes para garantir que o condutor ainda possui reflexos e condições adequadas.

Brasil não proíbe idosos, mas também adota regras mais rígidas

No Brasil, a situação é diferente e mais flexível. Não existe idade máxima para dirigir, e motoristas com mais de 65 anos podem continuar renovando a carteira normalmente, desde que sejam aprovados nos exames médicos obrigatórios.

O que muda, na prática, é a frequência e o rigor dessas avaliações. Condutores mais velhos precisam renovar o documento com maior periodicidade e passar por exames presenciais mais detalhados. Assim como na Colômbia, o foco não está na idade em si, mas na capacidade do motorista de dirigir com segurança.