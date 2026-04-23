O Geely EX5 chega ao Brasil com preços a partir de R$ 189.990, podendo chegar a cerca de R$ 234.990 na versão mais completa. Dentro do universo dos SUVs híbridos plug-in, isso coloca o modelo como uma alternativa mais acessível, principalmente considerando o que o modelo entrega.

O carro usa um motor 1.5 a gasolina junto com um motor elétrico e entrega cerca de 260 cv de potência. O torque de quase 39 kgfm ajuda nas retomadas e ele consegue ir de 0 a 100 km/h em menos de 8 segundos.

As versões Pro e Max usam bateria de 18,4 kWh, permitindo rodar cerca de 60 km só no modo elétrico. Já a versão Ultra sobe para 29,8 kWh, com mais de 100 km sem usar gasolina. Somando tudo, a autonomia total pode passar de 1.200 km, o que reduz a preocupação com abastecimento.

Tecnologia e recarga

O EX5 vem com uma central multimídia de 15,4 polegadas, painel digital e pacote ADAS com assistentes como frenagem automática e controle adaptativo. Também traz 6 airbags e o sistema V2L, que permite usar a bateria do carro para alimentar equipamentos externos. O carregamento também varia conforme a versão: até 30 kW nas versões mais simples e até 60 kW na Ultra.

Vale o investimento?

Para quem quer entrar no mundo dos híbridos plug-in sem pagar preços muito altos, o Geely EX5 pode ser uma boa opção, principalmente para quem roda bastante e quer reduzir gastos com combustível ao longo do tempo.