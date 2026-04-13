A BYD deu mais um passo importante na corrida pela popularização dos carros elétricos ao anunciar uma tecnologia de recarga ultrarrápida capaz de praticamente “abastecer” um veículo em apenas nove minutos. A novidade faz parte da estratégia da montadora chinesa de reduzir um dos principais obstáculos da mobilidade elétrica: o tempo de espera para recarregar baterias.

A inovação está ligada ao sistema de “flash charging”, que utiliza carregadores com potência extremamente elevada e baterias de nova geração. Em condições ideais, a tecnologia permite levar a carga de cerca de 10% para próximo de 100% em menos de 10 minutos, aproximando a experiência dos elétricos à rapidez dos carros a combustão.

Para acelerar a adoção da novidade, a empresa firmou uma parceria com a rede KFC na China. A proposta é instalar pontos de recarga em restaurantes da marca, permitindo que motoristas carreguem seus veículos enquanto fazem uma refeição rápida, transformando a parada em algo natural do dia a dia.

Além da infraestrutura física, a iniciativa também aposta em integração digital, com sistemas que podem sincronizar o pedido de comida com o tempo de recarga. A estratégia reforça a visão da BYD de criar um ecossistema completo, combinando veículos, baterias e soluções inteligentes para tornar o uso de carros elétricos cada vez mais prático e eficiente.

Parceria inusitada pode mudar o hábito dos motoristas

A ideia do chamado “drive-thru de nove minutos” representa uma mudança de mentalidade no setor automotivo. Em vez de enxergar o carregamento como uma pausa longa e inconveniente, a proposta é integrá-lo a atividades cotidianas, como comer ou fazer pequenas paradas durante o trajeto.

Com a China liderando o avanço da mobilidade elétrica no mundo, iniciativas como essa funcionam como laboratório para o restante do planeta. Se bem-sucedido, o modelo pode ser replicado em outros países no futuro, acelerando ainda mais a transição global para veículos elétricos e redefinindo a experiência de “abastecimento” nas próximas décadas.