O BYD Yuan Plus chega em nova geração com avanços significativos em tecnologia, desempenho e autonomia. O modelo, conhecido globalmente como Atto 3, evoluiu em praticamente todos os aspectos. A proposta da marca é clara: elevar o SUV a um novo patamar dentro do segmento elétrico. E os números mostram que isso não é apenas discurso.

Um dos principais destaques está na autonomia, que pode chegar a até 630 km na versão mais completa. O novo conjunto utiliza baterias maiores e mais eficientes, ampliando o alcance com apenas uma carga. Além disso, o modelo passa a contar com tração traseira, substituindo o sistema anterior. Essa mudança melhora a dinâmica de condução e aproxima o SUV de categorias superiores.

Outro ponto que impressiona é a tecnologia de recarga ultrarrápida. O novo Yuan Plus promete carregar de 10% a 70% em apenas 5 minutos e chegar a quase carga total em cerca de 9 minutos. Esse avanço coloca o modelo entre os mais rápidos do mundo nesse quesito. Na prática, isso reduz drasticamente o tempo de espera em viagens.

Além disso, o SUV ganhou mais potência e dimensões maiores, oferecendo mais espaço interno e desempenho aprimorado. A versão mais forte pode ultrapassar os 300 cv, reforçando o caráter tecnológico e esportivo do modelo. Com isso, o Yuan Plus se consolida como um dos elétricos mais completos da atualidade.

SUV elétrico aposta em inovação para dominar o segmento

O modelo também incorpora a plataforma e-Platform 3.0, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos. Essa base melhora eficiência energética, segurança e aproveitamento de espaço interno. A tecnologia inclui ainda a bateria Blade, conhecida pela alta durabilidade e segurança.

Com design renovado, mais tecnologia embarcada e desempenho elevado, o Yuan Plus reforça a estratégia da BYD de liderar o mercado de elétricos. A nova geração mostra que o futuro da mobilidade está cada vez mais próximo. E com soluções cada vez mais rápidas, eficientes e acessíveis.