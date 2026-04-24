Atenção, beneficiários da Previdência: o calendário de depósitos de abril começou nesta sexta-feira (24) e segue até o dia 8 de maio. Esse período inclui não só o pagamento mensal, mas também um valor adicional bastante aguardado, que é a primeira metade do 13º salário. Esse valor é creditado automaticamente nas mesmas datas do pagamento regular.

Já a segunda parcela do 13º está prevista para outro período, entre 25 de maio e 8 de junho, completando o valor total do benefício adicional.

Organização por número final

Os depósitos são feitos de forma escalonada, conforme o número final do benefício:

Final 1: 24 de abril

Final 2: 27 de abril

Final 3: 28 de abril

Final 4: 29 de abril

Final 5: 30 de abril

Final 6: 04 de maio

Final 7: 05 de maio

Final 8: 06 de maio

Final 9: 07 de maio

Final 0: 08 de maio

Quem recebe até um salário mínimo inicia o recebimento primeiro, enquanto os demais começam a partir de 4 de maio, seguindo a mesma lógica de finais. Para confirmar valores e datas, o beneficiário pode acessar os canais oficiais, como o aplicativo ou site Meu INSS, ou ainda ligar para o telefone 135.