O Dia D da Fiat acontece neste ano nos dias 23, 24 e 25 de abril. Durante esse período, a marca reúne várias condições especiais para quem quer comprar um carro 0km pagando menos.

Em vez de condições comuns, as concessionárias oferecem benefícios extras nesses três dias, que faz bastante diferença no valor final. É uma boa oportunidade para quem já estava pensando em trocar de carro.

Quais são os descontos?

Há reduções nos preços que, em alguns casos, passam de R$ 10 mil, dependendo do modelo. Além disso, existem outras condições que ajudam a economizar:

Bônus na troca do usado , que pode chegar a até R$ 68 mil , conforme a avaliação;

, que pode chegar a até , conforme a avaliação; Financiamento com taxa zero em alguns veículos;

em alguns veículos; Preços promocionais em várias versões.

Opções diversificadas

Outro ponto interessante é que as ofertas não ficam restritas a um único tipo de carro. Segundo o site Mundo do Automóvel para PCD, entre os modelos com condições especiais estão o Fiat Mobi e o Fiat Argo. Para quem prefere sedã, o Fiat Cronos também aparece como opção. Já entre os SUVs, estão o Fiat Pulse e o Fiat Fastback, que atende quem busca um modelo mais completo.

Vale a pena?

Para quem já vinha pesquisando ou pensando em comprar um carro novo da marca, vale a pena sim. Como os descontos valem só entre 23 e 25 de abril, é importante não deixar passar a oportunidade.