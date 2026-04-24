Nas redes sociais, ficou popular a sugestão de colocar uma moeda em cima do roteador de Wi-Fi para melhorar o sinal da internet. A explicação para esse mito diz que o metal ajudaria a direcionar ou até fortalecer o sinal, porém, essa ideia não tem base técnica. As informações são do site Rádio Itatiaia.

A ideia se espalhou porque parece fazer sentido. Como o metal pode refletir ondas em certos contextos, muitas pessoas acabam acreditando que isso também funciona para o Wi-Fi. Porém, as condições necessárias para o metal refletir ondas não são as mesmas dentro de uma casa, o que faz com que isso seja mentira.

O que realmente acontece

O Wi-Fi funciona por meio de ondas de rádio que operam em frequência e, para que um objeto tenha impacto nessas ondas, ele precisaria ter um tamanho compatível com o comprimento delas. Como uma moeda é muito pequena, ela não consegue alterar o caminho do sinal nem melhorar a qualidade.

Ou seja, ela não ajuda em nada e, dependendo de onde for colocada, pode até atrapalhar. Por exemplo, se estiver sobre as aberturas de ventilação do aparelho ela pode até dificultar a saída de calor e afetar o funcionamento.

Maneiras de melhorar a conexão

Para ter sinal de internet melhor, o ideal é colocar o roteador em um local alto, aberto e mais central da casa. Também é importante evitar deixá-lo perto de paredes grossas e de aparelhos eletrônicos que possam causar interferência, como micro-ondas ou telefones. Ajustar a posição das antenas e reiniciar o aparelho de tempos em tempos também pode ajudar.