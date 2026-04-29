Em meio ao clima quente e seco do Cerrado, Goiânia chama atenção pela quantidade de árvores espalhadas por toda a cidade. São cerca de 1 milhão, presentes em ruas, avenidas, praças e parques, formando um cenário bem diferente do que muita gente imagina para a cidade.

Segundo o site Estado de Minas, a cidade foi planejada para crescer junto com a natureza, levando em conta fatores como o clima, o tipo de solo e até o espaço das calçadas. As árvores são plantadas de forma planejada para trazer sombra, melhorar o ar e deixar o ambiente mais agradável para quem vive ali. Além disso, as calçadas mais largas ajudam a acomodar as árvores sem atrapalhar a circulação das pessoas.

Parques e espaços para respirar

Goiânia também se destaca pela quantidade de parques e áreas verdes. São mais de 70 parques e bosques, além de 205 áreas verdes. Ao mesmo tempo em que esses ambientes ajudam a manter o equilíbrio ambiental e a preservar a natureza, eles também funcionam como locais onde as pessoas podem caminhar, praticar exercícios ou só relaxar.

Toda essa presença do verde faz diferença na rotina, já que as ruas ficam menos quentes e o ar tende a ser mais limpo, e isso contribui para uma melhor qualidade de vida dos moradores.