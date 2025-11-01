A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, no final do mês passado, a apreensão e a proibição de todos os lotes do Café Torrado e Moído Extraforte e Tradicional da marca Câmara, de procedência desconhecida. A medida abrange a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, publicidade e uso do produto em todo o território nacional.

A ação foi motivada por um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ), que identificou fragmentos semelhantes a vidro em um lote específico (nº 160229) do café. Além disso, a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro verificou que as embalagens indicavam empresas inexistentes ou irregulares como responsáveis pela fabricação.

De acordo com a Anvisa, devido ao risco à saúde e à falta de informações claras sobre a procedência, os consumidores não devem utilizar o café Câmara em nenhuma de suas versões. Na mesma resolução, o órgão também determinou o recolhimento de todos os produtos da Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., abrangendo suplementos alimentares.

O suplemento Whey Isomix Definition, da marca Proteus, também foi proibido. O produto continuava à venda mesmo após a fabricante oficial, Unlimited Alimentos e Suplementos SLU, informar que encerrou a produção no início de 2024 e não tem relação com a empresa citada nas embalagens.

O que é e qual o papel da Anvisa?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil, criada em 1999. Seu papel principal é proteger e promover a saúde da população, atuando no controle e fiscalização de produtos e serviços que possam impactar a saúde humana.

Entre suas funções estão: