Além do Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal é responsável pela gestão de outros dois importantes programas sociais: o Bolsa Atleta e o Auxílio Gás. O primeiro apoia financeiramente esportistas brasileiros, enquanto o segundo ajuda famílias de baixa renda a custear o botijão de gás.

O Bolsa Atleta é voltado a atletas de diversas modalidades que representam o país em competições nacionais e internacionais. O programa oferece diferentes faixas de apoio financeiro, dependendo do nível de competição e do desempenho do esportista, garantindo condições para treinos, viagens e participação em torneios.

Já o Auxílio Gás tem como objetivo reduzir o impacto do aumento do preço do botijão de cozinha para famílias de baixa renda. O benefício é concedido periodicamente e ajuda a garantir que milhões de brasileiros tenham acesso a um item essencial no dia a dia, promovendo mais segurança alimentar e qualidade de vida.

Os dois programas seguem critérios específicos de elegibilidade. No Bolsa Atleta, podem se inscrever atletas brasileiros que comprovem participação em competições oficiais, estejam filiados a confederações esportivas e atendam aos requisitos de desempenho estabelecidos pelo Comitê Olímpico ou pelas confederações correspondentes.

No Auxílio Gás, o benefício é destinado a famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita dentro dos limites estabelecidos pelo governo. O valor é pago diretamente na conta da Caixa Econômica Federal, podendo ser sacado em agências, lotéricas ou transferido para contas digitais, garantindo praticidade e segurança no recebimento.

Com esses programas, a Caixa Econômica Federal reforça seu papel na promoção de inclusão social e apoio a diferentes segmentos da população. Enquanto o Bolsa Atleta oferece condições para que esportistas brasileiros possam se destacar em competições, o Auxílio Gás garante mais segurança e dignidade às famílias de baixa renda.