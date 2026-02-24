A Caixa Econômica Federal confirmou que o concurso 2.976 da Mega-Sena está acumulado e pode pagar um prêmio total de R$ 116 milhões ao ganhador da faixa principal nesta terça-feira (24). O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e transmitido ao vivo pelas redes sociais oficiais da instituição.

O prêmio acumulado chegou a esse valor depois que ninguém acertou as seis dezenas no último concurso realizado no sábado (21), fazendo com que o montante fosse transferido para o próximo sorteio. Para concorrer ao prêmio máximo, os interessados podem registrar suas apostas até às 20h desta terça tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da Caixa.

Uma aposta simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6, e jogadores também podem optar por jogos com mais números ou participar de bolões para aumentar as chances de vitória. Além da faixa principal, a loteria também distribui prêmios menores para quem acerta quatro ou cinco números, embora o grande destaque seja, sem dúvida, o valor milionário da sena acumulada.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 116 milhões, o valor pode transformar completamente sua vida financeira, permitindo investimentos, quitação de dívidas ou novos empreendimentos pessoais. Independentemente de quem venha a ganhar, o prazo para resgate é de 90 dias após a data do sorteio, e valores não reclamados são revertidos em programas sociais do governo.

Sorteio movimenta apostas em todo o país

Com o prêmio acumulado, casas lotéricas registram aumento no movimento e maior procura por bolões, modalidade em que grupos de apostadores dividem custos e possíveis ganhos. A expectativa em torno do valor milionário costuma impulsionar as apostas nas horas que antecedem o sorteio, especialmente quando a quantia ultrapassa a marca dos R$ 100 milhões.

Especialistas lembram que, apesar da empolgação, é importante apostar com responsabilidade e dentro do orçamento pessoal. A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país justamente pela possibilidade de prêmios elevados, mas as chances de acerto da sena continuam sendo reduzidas, o que reforça o caráter recreativo da aposta.