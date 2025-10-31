A Caixa Econômica Federal confirmou que está liberando nesta sexta-feira, 31 de outubro, o depósito de R$ 200 destinado aos estudantes nascidos em setembro e outubro. O valor faz parte do programa federal Pé-de-Meia, uma política de auxílio focada em garantir que jovens da rede pública concluam o ensino médio.

O cronograma de pagamentos é organizado conforme o mês de nascimento do aluno e visa, sobretudo, premiar a assiduidade, sendo o cumprimento da frequência escolar mínima de 80%, uma das condições mais importantes para o recebimento. O montante é transferido diretamente para a conta digital do beneficiário, aberta de maneira automática pelo banco, podendo ser gerida por meio do aplicativo Caixa Tem.

🎓 Entenda o Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia consiste em um sistema de estímulo financeiro e educacional. O público-alvo são alunos com idade entre 14 e 24 anos, matriculados no ensino médio regular da rede pública e oriundos de núcleos familiares de baixa renda cadastrados no CadÚnico.

O programa estabelece a concessão de diferentes valores ao longo do ciclo escolar, com foco em três pilares principais:

Incentivo de Matrícula: Pelo ato de iniciar o ano letivo.

Pelo ato de iniciar o ano letivo. Incentivo de Frequência: Pagamentos mensais pela presença regular.

Pagamentos mensais pela presença regular. Incentivo de Conclusão e Participação: Pela finalização da etapa e realização do ENEM.

O objetivo estratégico do Governo é diminuir as taxas de abandono escolar, facilitar a obtenção do diploma do ensino médio e preparar os jovens para a universidade e o mercado de trabalho.

🗓️ Cronograma de Liberação e Acesso aos Valores

A liberação do valor, organizada pela Caixa Econômica Federal, segue o seguinte calendário, com base no mês de nascimento do estudante: