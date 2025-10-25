Milhares de trabalhadores começaram a receber uma boa notícia nesta semana. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciaram o pagamento de um novo lote do Abono Salarial PIS/Pasep 2025, com valores de até R$ 1.518 já disponíveis para saque ou movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

O pagamento contempla trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que tiveram seus dados regularizados no eSocial, RAIS ou eSocial Doméstico até junho de 2025, após terem ficado fora do calendário regular encerrado em agosto. Com as correções feitas, o sistema do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) liberou o benefício para todos os finais de CPF, de 0 a 9.

O valor máximo do abono salarial é equivalente ao salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518. O montante é calculado de forma proporcional ao tempo de trabalho com registro formal durante o ano de 2023. Assim, quem trabalhou os 12 meses recebe o valor integral, enquanto aqueles que tiveram vínculo por um período menor recebem um valor proporcional aos meses trabalhados.

A forma de recebimento do PIS/Pasep varia conforme o tipo de vínculo do trabalhador. No caso dos empregados da iniciativa privada (PIS), o pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal, com depósito automático na conta poupança social digital acessível pelo aplicativo Caixa Tem, onde o valor pode ser movimentado diretamente.

Já os servidores públicos (Pasep) recebem o benefício por meio do Banco do Brasil. O prazo para saque desse novo lote vai até 29 de dezembro de 2025. Após essa data, os valores não sacados retornam ao Tesouro Nacional, e a recuperação só poderá ser feita mediante pedido administrativo ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), processo que tende a ser mais demorado.