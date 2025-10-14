A Caixa Econômica Federal liberou um saque extraordinário de R$ 6.220 pelo Saque Calamidade do FGTS para trabalhadores afetados por emergências. O benefício oferece apoio financeiro imediato a quem sofreu perdas por desastres naturais ou outras situações críticas, permitindo acesso rápido aos recursos do FGTS.

O saque é destinado a trabalhadores de 23 cidades que foram oficialmente reconhecidas em estado de calamidade pelo governo federal ou estadual. Nesses municípios, cada conta vinculada do FGTS poderá liberar até R$ 6.220, oferecendo apoio financeiro a quem foi afetado por desastres naturais e enfrentou prejuízos em suas vidas e patrimônios.

Para ter direito ao saque, os trabalhadores devem comprovar residência ou vínculo com as cidades contempladas e apresentar documentos que confirmem o impacto das situações de emergência. O pedido pode ser feito diretamente nas agências da Caixa ou por meio dos canais digitais do banco, garantindo agilidade no recebimento do valor.

O Saque Calamidade do FGTS é uma medida temporária, voltada a minimizar os efeitos de desastres e auxiliar na reconstrução das comunidades afetadas, proporcionando um suporte financeiro essencial para a recuperação das famílias e do comércio local.

Como solicitar e utilizar o Saque Calamidade do FGTS

Para acessar o benefício, os trabalhadores devem comprovar vínculo com as cidades contempladas e apresentar documentação que comprove os danos sofridos. O pedido pode ser feito nas agências da Caixa ou pelos canais digitais do banco, garantindo rapidez e segurança no recebimento do valor liberado.

O Saque Calamidade é uma medida temporária, criada para reduzir os impactos de desastres naturais e outras situações emergenciais. Além de apoiar financeiramente as famílias afetadas, o recurso contribui para a recuperação das comunidades e do comércio local, oferecendo suporte essencial em momentos críticos.