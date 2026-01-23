A Caixa Econômica Federal autorizou a liberação do Saque Calamidade para moradores de Açucena e Almenara, no Leste de Minas Gerais, após as cidades serem atingidas por fortes chuvas. O pedido do benefício pode ser feito pelo aplicativo FGTS até o dia 20 de abril de 2026.

Segundo a Caixa, para ter acesso ao saque é necessário possuir saldo disponível no FGTS e não ter realizado retirada pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo liberado é de R$ 6.220,00 por conta, respeitando o limite do saldo existente.

Para solicitar o saque, é necessário baixar o aplicativo FGTS e preencher os dados de cadastro. Em seguida, acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou vá até o menu “Saques” e selecione “Solicitar saque”. Depois, escolha a alternativa “Calamidade pública”, informe o nome do município, selecione-o na lista, escolha o tipo de comprovante de endereço e preencha o CEP e o número da residência.

Na etapa seguinte, o trabalhador deve enviar os documentos exigidos: foto de um documento oficial de identidade e um comprovante de residência em seu nome, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Por fim, basta escolher a conta para recebimento — que pode ser da CAIXA, incluindo a Poupança Digital CAIXA Tem, ou de outro banco — e concluir o envio da solicitação.

Quem pode receber e como o dinheiro é liberado

O Saque Calamidade é destinado a trabalhadores que residem em áreas oficialmente reconhecidas em situação de emergência ou calamidade pública. A liberação dos recursos ocorre após o município ser homologado pelos órgãos competentes, garantindo que apenas moradores das regiões afetadas tenham acesso ao benefício, que funciona como apoio financeiro em momentos de crise.

Após a solicitação pelo aplicativo FGTS, a Caixa realiza a análise das informações e dos documentos enviados. Estando tudo correto, o valor é creditado diretamente na conta indicada pelo trabalhador, inclusive no Caixa Tem, permitindo acesso rápido ao dinheiro para despesas emergenciais decorrentes dos danos causados pelas chuvas.