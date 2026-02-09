Com a poupança digital do Caixa Tem, os clientes do banco podem sacar a partir de R$ 20, com limite máximo de R$ 1,2 mil. Esse teto é mantido inclusive em situações adversas, como em casos de golpes, e tem como objetivo reforçar a segurança e o controle das movimentações, segundo a própria Caixa Econômica Federal.

Caso haja necessidade de sacar um valor superior a R$ 1,2 mil, é possível solicitar o aumento do limite. Para isso, o cliente deve procurar os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou comparecer presencialmente a uma agência.

Nos caixas eletrônicos da Caixa, os limites de saque variam conforme o perfil do cliente. Em geral, os valores ficam entre R$ 500 e R$ 1,5 mil. Já no atendimento presencial nas agências, o teto pode chegar a R$ 2 mil, dependendo do tipo de conta.

Também há restrição quanto à quantidade de operações: é permitido realizar até três saques por dia, regra válida inclusive para a poupança digital. Nos terminais da rede Banco24Horas, os limites seguem padrão semelhante ao da Caixa, com retiradas que costumam variar entre R$ 500 e R$ 1,5 mil por saque.

Entenda como funcionam os limites e as regras para saques

Os valores disponíveis para retirada podem variar conforme o canal utilizado e o perfil do cliente, o que exige atenção antes de realizar a operação. Em alguns casos, optar pelo atendimento presencial pode facilitar o acesso a quantias maiores, especialmente para quem precisa de dinheiro em espécie.

Além dos limites por saque, o número diário de transações também influencia o planejamento financeiro. Conhecer essas regras ajuda a evitar contratempos e permite escolher a alternativa mais adequada para movimentar os recursos com segurança.