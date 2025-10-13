Responsável por quase 70% dos financiamentos imobiliários no país, a Caixa retomou o financiamento de até 80% do valor do imóvel pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), no qual as parcelas são maiores no início e diminuem ao longo do tempo devido à redução progressiva dos juros.

O anúncio foi feito na última sexta-feira (10), durante a apresentação do novo modelo de crédito imobiliário, que prevê a liberação total dos depósitos compulsórios da poupança para ampliar o acesso da classe média à casa própria por meio do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

Desde 1º de novembro de 2024, a Caixa limitava o financiamento a até 70% do valor do imóvel, devido à capacidade máxima de operação do banco. Segundo o presidente Carlos Vieira, a decisão anunciada nesta sexta-feira foi viabilizada pelas mudanças nas regras de utilização do FGTS e da poupança.

As alterações no uso dos recursos da poupança para a compra de imóveis buscam equilibrar uma equação complexa que tem encarecido o crédito e dificultado o acesso dos brasileiros à casa própria: alta demanda por imóveis, grande volume de saques da caderneta de poupança — fonte dos recursos para financiamento — e Selic em dois dígitos, com tendência de alta.

De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, o novo modelo de crédito imobiliário permitirá que a Caixa financie 80 mil unidades adicionais até o final de 2026. A iniciativa deve injetar imediatamente pelo menos R$ 20 bilhões em recursos para a contratação de financiamentos habitacionais.