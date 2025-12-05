Os caixas de autoatendimento em supermercados, que se popularizaram recentemente, podem estar com os dias contados. Diversas empresas do varejo vêm reconsiderando esse modelo de operação, e algumas redes já começaram a reduzir o uso da tecnologia.

A mudança reflete um retrocesso no formato que, embora tenha sido criado na década de 1980, só ganhou grande impulso nos últimos anos. Agora, porém, enfrenta forte rejeição. O descontentamento dos consumidores levou à remoção dessas máquinas em vários países, incluindo grandes redes nos Estados Unidos e no Reino Unido.

A tecnologia foi criada com o objetivo de diminuir custos com mão de obra. Porém, as empresas constataram que os prejuízos superam os benefícios, sobretudo por causa da insatisfação dos clientes e do aumento de furtos. Com isso, a movimentação para abandonar esse modelo vem se fortalecendo.

Recentemente, o Reino Unido se tornou um dos principais exemplos dessa mudança de postura. A rede de supermercados Booths decidiu retirar 28 caixas de autoatendimento de suas 30 unidades. Segundo Nigel Murray, diretor-gerente da empresa, a decisão foi motivada pelas constantes reclamações dos clientes, que há muito tempo consideravam as máquinas de escaneamento pouco confiáveis.

Da mesma forma, o movimento contra o autoatendimento também avança nos Estados Unidos. Grandes redes varejistas, como Costco, Walmart e Wegmans, têm adotado medidas para revisar ou diminuir a quantidade de caixas de autoescaneamento oferecidos aos consumidores.

Consumidores querem atendimento humano e segurança nas compras

A retirada gradual dos caixas de autoatendimento reflete uma mudança clara no comportamento do consumidor: cada vez mais pessoas valorizam a presença de atendentes para garantir praticidade, orientação e segurança durante as compras.

Muitas reclamações envolvem falhas no reconhecimento de produtos, dificuldades para finalizar o pagamento e a falta de suporte imediato quando ocorre algum problema. Esse conjunto de fatores faz com que o atendimento tradicional volte a ser preferido por grande parte do público.