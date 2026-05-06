Nos próximos dias, o clima deve variar bastante em diferentes partes do Brasil, com algumas regiões enfrentando frio e chuva. Veja abaixo como fica a previsão nessas regiões, de acordo com informações do site Diário do Centro do Mundo.

Sudeste com dias mais frios

No Sudeste, o tempo muda bastante com a chegada de uma frente fria. As temperaturas caem e o céu fica mais nublado ao longo do dia. A chuva pode aparecer em vários momentos, o que ajuda a manter a sensação de frio.

Sul com instabilidade e queda de temperatura

A região Sul também deve sentir esse clima mais intenso. O frio se mantém presente durante vários dias e a chuva pode aparecer. Em alguns pontos, pode chover por períodos mais longos, o que aumenta a chance de alagamentos e outros problemas.

Litoral do Nordeste com chuva

No litoral do Nordeste, o tempo segue instável, com muitas nuvens e chuva ao longo da semana. Mesmo sem frio forte, a presença da umidade deixa o clima mais ameno. Em alguns momentos, a chuva pode ser mais intensa, exigindo atenção em áreas próximas ao mar.

Norte com chuva forte e tempo fechado

Em parte da região Norte, as pancadas podem ser fortes e frequentes, deixando o céu encoberto por vários períodos do dia. Embora o frio não seja tão intenso, o tempo chuvoso reduz a sensação de calor em alguns momentos.