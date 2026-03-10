O 13º salário do INSS é um dos momentos mais aguardados por aposentados e pensionistas, e neste ano não é diferente. Este abono extra, previsto por lei, chega para complementar a renda e ajudar a organizar despesas no início do ano.

Neste ano, a expectativa é de que as parcelas sejam antecipadas: a primeira já em abril e a segunda em maio. Cada beneficiário recebe conforme o número final do seu benefício, mantendo a ordem de pagamento que o INSS organiza anualmente.

Quem tem direito ao 13º?

O abono anual é destinado aos segurados que recebem benefícios da Previdência Social, incluindo:

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio por incapacidade temporária

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão

Importante: pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º.

Como funciona o pagamento

Se a antecipação for confirmada, o 13º não tem um calendário separado: ele é incluído junto ao benefício do mês correspondente. Ou seja, quem recebe em determinada data continuará recebendo normalmente, mas com o valor adicional do abono anual.

Por exemplo, quem tem final de benefício 1 receberá a primeira parcela em 24 de abril e a segunda em 25 de maio, enquanto outros finais terão datas específicas que seguem a sequência do calendário oficial. O valor do 13º varia conforme o benefício, podendo incluir descontos de Imposto de Renda quando aplicável.

Consultando o valor do seu abono

Para saber quanto vai receber e evitar surpresas, o INSS oferece diferentes canais:

Aplicativo Meu INSS – extrato completo, calendário e status do benefício.

Site oficial do INSS – consulta rápida de pagamentos passados e futuros.

Central 135 – atendimento por telefone, de segunda a sábado.

Agências do INSS – atendimento presencial mediante agendamento.

Acompanhar o calendário e os valores é essencial para organizar as finanças e aproveitar a chegada do 13º de forma tranquila.