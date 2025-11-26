A primeira versão do Calendário Escolar de 2026 para a rede pública estadual do Paraná não incluía o tradicional recesso do Dia do(a) Professor(a). A Secretaria da Educação (Seed) informou à APP-Sindicato que a publicação seria corrigida, o que foi feito no início deste mês.

Com a atualização, o recesso foi antecipado para 13 de outubro, aproveitando o fim de semana e o feriado nacional da Padroeira do Brasil. A alteração está prevista na Resolução 6.494/2025 da Seed, que revoga a Resolução 5.694/2025. Apesar das mudanças, o calendário mantém 201 dias de aula, um a mais do que o mínimo exigido pela legislação.

Outra novidade é que, em conjunto com os feriados nacionais, o Calendário Escolar de 2026 terá cinco períodos de feriado prolongado, nos meses de fevereiro, abril, junho e outubro. O início das aulas está marcado para 5 de fevereiro, enquanto o encerramento do ano letivo será em 18 de dezembro.

O recesso de julho para os estudantes ocorrerá de 13 a 24 de julho. Já os Dias de Estudo e Planejamento estão previstos para os dias 3 e 4 de fevereiro, 15 de maio, 23 e 24 de julho e 12 de setembro, conforme estabelecido pela Seed.

Feriados prolongados e planejamento escolar garantem mais organização para 2026

As alterações no calendário escolar não apenas corrigem o recesso do Dia do(a) Professor(a), mas também estruturam melhor o ano letivo, permitindo que alunos e professores possam se organizar com antecedência.

Com cinco feriados prolongados ao longo do ano, distribuídos entre fevereiro, abril, junho e outubro, as famílias e a comunidade escolar têm a oportunidade de planejar atividades e viagens sem comprometer o ritmo das aulas. Além disso, os Dias de Estudo e Planejamento previstos pela Seed contribuem para a capacitação dos docentes e o aprimoramento das estratégias de ensino.