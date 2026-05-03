Ao pensar em cidades pequenas, costuma vir à mente a imagem de um local tranquilo, com pouco movimento e densidade populacional limitada. No entanto, embora se enquadre perfeitamente nessa descrição, a pequena vila de Monowi leva essa ideia a outro nível.

Situada no estado de Nebraska, no meio-oeste dos Estados Unidos, a cidade recebeu do Guinness Book, o livro dos recordes, o título de menor população entre cidades incorporadas do planeta, uma vez que apenas Elsie Eiler, de 93 anos, vive no local.

Ela se tornou a única residente do local após a morte de Rudy, seu marido, em 2004. E por conta da ausência de moradores, Elsie decidiu assumir a função de prefeita, secretária, tesoureira, bibliotecária e proprietária da única lanchonete da região.

Inclusive, vale destacar que além do Monowi Tavern, que funciona de terça a domingo, da biblioteca Rudy’s Library, que conta com cerca de 5 mil livros em seu acervo, e a casa de Elsie, as únicas estruturas adicionais presentes em Monowi são 4 postes de luz.

E para manter tudo funcionando, a moradora cumpre todos os trâmites exigidos pelo estado de Nebraska para preservar o status legal do município e, assim, assegurar que Monowi permaneça no mapa.

Por que a cidade esvaziou? Conheça a história de Monowi

Contando com uma área total de 6,3 km², Monowi foi fundada originalmente em 1902 por conta da chegada da ferrovia na região. Em meados da década de 1930, a cidade chegou a abrigar cerca de 150 moradores em seu território.

No período, o local funcionava como uma cidade típica, contando com escola, correio, igreja, mercearias e restaurantes. Entretanto, o colapso das economias rurais após a Segunda Guerra Mundial acabou afetando gravemente seus residentes.

Com o passar do tempo, as atividades ferroviárias foram encerradas, o que forçou muitos moradores, sobretudo os mais jovens, a migrar para centros urbanos em busca de oportunidades melhores. Com isso, em meados de 2000, Elsie e seu falecido marido foram apontados como os últimos habitantes de Monowi.