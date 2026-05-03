Estimada em cerca de R$ 12 bilhões, a fortuna do empresário Luciano Hang deriva principalmente da Havan, sua gigantesca rede varejista que já conta com centenas de megalojas espalhadas por todo o país.

Mas vale destacar que o alto lucro gerado pela empresa, somado a investimentos adicionais de Hang, já fizeram com que seu patrimônio alcançasse valores ainda mais impressionantes, superando os R$ 16,3 milhões.

O recuo de cerca de 26% teria ocorrido em meados de 2024, período em que fatores como variações no setor varejista, taxas de juros elevadas e a conjuntura econômica brasileira acabaram desalinhando o faturamento da Havan e, consequentemente, reduzindo a riqueza do empresário.

É importante ressaltar que Hang não foi o único afetado pelas adversidades, tendo em vista que outros gigantes do varejo, como Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, Michael Klein, do Grupo CB, também tiveram perdas em seus patrimônios.

Apesar disso, o empresário de 63 anos ainda conseguiu se manter no topo do segmento ao adotar uma estratégia consistente, baseada na alta geração de caixa, no reinvestimento constante e na manutenção de uma estrutura de custos enxuta, prevenindo assim perdas maiores.

Fontes de renda de Luciano Hang: de onde vem o dinheiro do dono da Havan?

Conforme mencionado anteriormente, a Havan se destaca como a principal fonte de renda de Hang, tendo em vista que a rede frequentemente registra lucros anuais bilionários. Contudo, parte de sua fortuna também deriva dos seguintes empreendimentos:

Investimentos imobiliários: compra e desenvolvimento de áreas em parceria com grandes construtoras;

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs): investimentos no setor de energia renovável, que está em alta nos últimos anos;

Setor de combustíveis: postos de combustíveis situados em unidades estratégicas da Havan que, assim como a varejista, também está em fase de ampliação;

Empreendimentos diversos: participações societárias em empreendimentos variados que também geram renda.