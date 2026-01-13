O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) já divulgou as datas de início dos pagamentos do Bolsa Família referentes a janeiro de 2026. O cronograma segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), informação que pode ser consultada no cartão do beneficiário.
Os repasses ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. A exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado para assegurar o pagamento antes do Natal, com encerramento no dia 23. O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, desde que estejam devidamente cadastradas no CadÚnico.
O cadastro deve ser realizado nos postos de atendimento da assistência social dos municípios. Para manter o recebimento do benefício, as famílias precisam cumprir exigências nas áreas de educação e saúde. O não atendimento dessas condicionalidades — como ausência escolar ou vacinação em atraso — pode levar à suspensão temporária do pagamento.
Para não correr o risco de perder o benefício, o MDS orienta que os dados do beneficiário e de sua família sejam atualizados no CadÚnico a cada 24 meses. A partir de maio de 2026, quem passar a ingressar em programas sociais sem biometria registrada deverá emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).
Calendário de pagamentos do Bolsa Família – janeiro de 2025
- Final do NIS 1: 19/01
- Final do NIS 2: 20/01
- Final do NIS 3: 21/01
- Final do NIS 4: 22/01
- Final do NIS 5: 23/01
- Final do NIS 6: 26/01
- Final do NIS 7: 27/01
- Final do NIS 8: 28/01
- Final do NIS 9: 29/01
- Final do NIS 0: 30/01
