O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) já divulgou as datas de início dos pagamentos do Bolsa Família referentes a janeiro de 2026. O cronograma segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), informação que pode ser consultada no cartão do beneficiário.

Os repasses ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. A exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado para assegurar o pagamento antes do Natal, com encerramento no dia 23. O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, desde que estejam devidamente cadastradas no CadÚnico.

O cadastro deve ser realizado nos postos de atendimento da assistência social dos municípios. Para manter o recebimento do benefício, as famílias precisam cumprir exigências nas áreas de educação e saúde. O não atendimento dessas condicionalidades — como ausência escolar ou vacinação em atraso — pode levar à suspensão temporária do pagamento.

Para não correr o risco de perder o benefício, o MDS orienta que os dados do beneficiário e de sua família sejam atualizados no CadÚnico a cada 24 meses. A partir de maio de 2026, quem passar a ingressar em programas sociais sem biometria registrada deverá emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família – janeiro de 2025