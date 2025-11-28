Os pagamentos do Bolsa Família referentes a dezembro já têm datas definidas, segundo informações do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). Como de costume, o cronograma de depósitos será organizado de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser verificado no próprio cartão do beneficiário.

Diferentemente de todos os outros meses do ano, onde os pagamentos são realizados nos dez últimos dias úteis, dezembro terá o cronograma adiantado para garantir que todas as famílias recebam o benefício antes do Natal.

O calendário de pagamentos começa no dia 10, com o depósito para os beneficiários cujo NIS termina em 1. As liberações seguem nos dias 11 e 12 contemplando os NIS de final 2 e 3, respectivamente. Após uma breve pausa, os repasses retornam no dia 15 para quem tem NIS final 4, e continuam nos dias 16, 17, 18 e 19, destinados aos beneficiários com NIS terminados em 5, 6, 7 e 8.

Por fim, nos dias 22 e 23, irão receber os beneficiários com NIS terminados em 9 e 0. Para manter o direito ao Bolsa Família, é necessário que as famílias cumpram as condicionalidades nas áreas de educação e saúde.

Entre elas estão: garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola regularmente; realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação; e monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos.

Calendário de Dezembro do Bolsa Família