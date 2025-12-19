O Governo de Goiás divulgou o calendário oficial de pagamento do IPVA 2026. O cronograma mantém o sistema de vencimentos fixos e prevê desconto de até 8% para os motoristas que optarem pelo pagamento à vista. A principal novidade para o próximo ano é a possibilidade de parcelar a Taxa de Licenciamento Anual do Veículo (CRLV-e) junto com o imposto.

Segundo a Secretaria de Estado da Economia, os proprietários que quitarem o IPVA em parcela única até 15 de janeiro de 2026 terão direito ao desconto máximo de 8%. A mesma data também corresponde ao vencimento da primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado, independentemente do final da placa do veículo.

O modelo mantém o padrão adotado em 2025, com vencimentos sempre no dia 15 de cada mês, exceto quando a data cair em fins de semana ou feriados. Segundo o governo estadual, a proposta é tornar o pagamento mais previsível e facilitar a organização financeira dos contribuintes.

Em 2026, o cálculo do IPVA terá como base a tabela Fipe, que apontou um reajuste médio de 2,7%, conforme levantamento de preços no mercado goiano. Essa variação reflete a atualização do valor dos veículos e impacta diretamente o montante do imposto.

Parcelamento mantém cronograma conforme o final da placa

O calendário de 2026 mantém a opção de parcelamento do IPVA ao longo do ano. Para veículos com placas de finais 1 e 2, o imposto poderá ser dividido em até nove parcelas, com vencimento da última em 15 de setembro. Já os veículos com finais 3 a 0 poderão parcelar em até dez vezes, com prazo final em 15 de outubro.

Também segue disponível a alternativa de pagamento em parcela única, sem desconto, no segundo semestre, respeitando as datas de vencimento definidas de acordo com o final da placa do veículo.