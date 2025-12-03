Para aproveitar descontos e evitar multas, os motoristas do Espírito Santo devem ficar atentos aos prazos de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cobrado anualmente e administrado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Em 2026, o pagamento da primeira parcela ocorrerá entre os dias 1º e 8 de abril. Quem optar pelo pagamento à vista terá direito a um desconto de 15% sobre o valor total do imposto. Também é possível quitar o IPVA de forma parcelada, em até seis vezes, com vencimentos mensais de abril a setembro de 2026.
No Espírito Santo, a Sefaz aplica alíquotas de 2% sobre o valor de carros de passeio, esportivos, de corrida, caminhonetes de uso misto ou utilitário, aeronaves e embarcações, enquanto micro-ônibus, ônibus, caminhões, motocicletas e ciclomotores têm alíquota de 1%. Veículos com mais de 15 anos de fabricação, ou seja, modelos de 2010 ou anteriores, estão isentos do imposto.
O não pagamento do IPVA impede a renovação do licenciamento anual do veículo, o que pode acarretar apreensão, multas e a aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por infração gravíssima. Em casos extremos, se a dívida não for quitada, o veículo — seja carro, moto ou caminhão — pode ser apreendido e até leiloado.
Confira o calendário do IPVA no Espírito Santo
|Final da placa
|Cota única ou 1ª parcela
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|6ª parcela
|1 e 2
|07/04/2026
|07/05/2026
|09/06/2026
|09/07/2026
|11/08/2026
|11/09/2026
|3 e 4
|08/04/2026
|08/05/2026
|10/06/2026
|10/07/2026
|12/08/2026
|12/09/2026
|5 e 6
|09/04/2026
|09/05/2026
|12/06/2026
|14/07/2026
|14/08/2026
|15/09/2026
|7 e 8
|10/04/2026
|12/05/2026
|13/06/2026
|15/07/2026
|18/08/2026
|18/09/2026
|9 e 0
|11/04/2026
|13/05/2026
|17/06/2026
|17/07/2026
|19/08/2026
|19/09/2026
