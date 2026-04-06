O calendário escolar deste ano na Colômbia sofreu mudanças importantes que vão fazer as aulas terminarem ainda em novembro. A ideia é organizar melhor o ano letivo, encurtando algumas pausas para que o aprendizado seja contínuo e sem grandes interrupções.

A principal motivação é evitar que longos períodos de férias prejudiquem o aprendizado. Interrupções longas fazem os alunos perderem ritmo e exigem mais tempo de revisão quando voltam às aulas. Com pausas menores, os professores podem acompanhar o desempenho dos alunos constantemente e os estudantes conseguem manter a rotina de estudo sem grandes pausas.

Novidades no calendário

Segundo o site E.M Foco, o ano escolar vai começar em 26 de janeiro e terminar em 29 de novembro na rede pública colombiana. Apesar de acabar mais cedo, o número de semanas de aula será mantido, garantindo que os estudantes cumpram as 40 semanas exigidas pelo governo.

O recesso de meio de ano será reduzido e acontecerá de 22 de junho a 6 de julho. Essa mudança permite que as escolas distribuam melhor atividades, avaliações e programas de recuperação de conteúdos.

Modelo de organização contínua

Embora as férias de julho sejam mais curtas, os estudantes terão pequenas pausas ao longo do ano, que ajudam a descansar sem prejudicar a sequência das aulas. Além disso, os professores poderão usar esses intervalos para o planejamento pedagógico.