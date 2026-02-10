A terça-feira (10) terá contrastes no clima do Brasil. Enquanto algumas regiões enfrentam chuva intensa, outras registram calor, baixa umidade e rajadas de vento. O fenômeno é causado pela ZCAS, que favorece chuvas persistentes, e pela ZCIT, próxima à Linha do Equador, que ajuda a formar nuvens carregadas.

O calor intenso seguirá predominando em grande parte do Brasil, com máximas chegando a 40 °C em áreas sem chuva, principalmente no Centro-Oeste e no Nordeste. Nas regiões mais instáveis, a combinação de umidade e ventos fortes aumenta o risco de temporais, com potencial de transtornos localizados, especialmente no Sul e Sudeste.

No Sul, o litoral terá chuvas fracas, e o interior começa com tempo firme. Entre fim da manhã e início da tarde, a instabilidade avança pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, com pancadas moderadas a fortes. O calor permanece elevado, a umidade pode ficar abaixo de 30% no sudoeste gaúcho e ventos chegam a 70 km/h no litoral sul.

No Sudeste, a chuva cai desde cedo em São Paulo, Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro, com risco de temporais no norte e interior paulista e mineiro. Nas áreas sem nuvens, o calor predomina, com ventos de 40 a 50 km/h e máximas de 30 °C no Rio de Janeiro.

Centro-Oeste, Nordeste e Norte enfrentam contraste entre sol e chuvas. No Centro-Oeste, pancadas atingem norte e leste de Mato Grosso e sul de Goiás, com calor nas demais áreas. No Nordeste, o tempo fica instável no oeste da Bahia, sul do Maranhão e interior do Piauí, e o leste registra sol e calor. No Norte, chuvas volumosas atingem Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins.