Setembro terminou com calor intenso em diversas regiões do Brasil, e a previsão indica que essa tendência deve se manter ao longo de outubro. Em algumas áreas, os termômetros podem chegar a 40 °C ou mais. Os primeiros dias do mês terão temperaturas elevadas em grande parte do país, incluindo o norte do Paraná, estados do Sudeste e do Centro-Oeste.

Interior do Nordeste, Tocantins, sul e leste do Pará, assim como partes de Rondônia, Acre e o extremo sul do Amazonas, também registrarão calor intenso. No Sudeste, as regiões mais quentes devem ser o oeste e norte de São Paulo e Minas Gerais.

Além das altas temperaturas, o calor intenso pode trazer efeitos indiretos à população, como aumento no consumo de energia devido ao uso de ventiladores e ar-condicionado, maior risco de desidratação e necessidade de cuidados redobrados com crianças e idosos.

Meteorologistas recomendam atenção especial à exposição ao sol, hidratação constante e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia. A combinação de calor extremo e baixa umidade em algumas regiões do país também aumenta o risco de queimadas, principalmente no interior do Nordeste e em áreas do Centro-Oeste.

Como se proteger do calor intenso

Para se proteger do calor intenso, é fundamental adotar medidas que evitem desidratação, insolação e outros problemas de saúde. Aqui estão algumas dicas práticas:

Hidrate-se constantemente: Beba água regularmente, mesmo que não sinta sede. Evite bebidas alcoólicas ou com muito açúcar, que podem desidratar.

Evite exposição ao sol nos horários mais quentes: Entre 10h e 16h, procure ficar em ambientes frescos ou à sombra.

Use roupas leves e claras: Tecidos naturais, como algodão, ajudam a manter o corpo ventilado e confortável.

Proteja a cabeça e os olhos: Chapéus, bonés e óculos escuros reduzem os efeitos do sol diretamente sobre a pele e olhos.

Use protetor solar: Mesmo em dias nublados, aplique protetor solar com fator adequado para sua pele, renovando a aplicação a cada 2 horas se houver exposição direta.

Evite exercícios físicos intensos: Caso precise se exercitar, prefira horários mais frescos, como cedo pela manhã ou no final da tarde.

Mantenha ambientes frescos: Use ventiladores, ar-condicionado ou deixe janelas abertas para circulação de ar. Um pano úmido no rosto ou pescoço também ajuda a refrescar.