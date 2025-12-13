A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, na noite de segunda-feira (8), em segundo turno, o projeto de lei que regulamenta o serviço de mototáxi por aplicativos na capital. A proposta recebeu 32 votos favoráveis, 16 contrários e uma abstenção, e agora segue para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Relatado pelo vereador Paulo Frange (MDB), o projeto estabelece requisitos mínimos para a atividade, tanto para empresas quanto para os condutores. Entre as principais regras estão o registro do veículo na categoria aluguel (placa vermelha) e a obrigatoriedade de curso de formação para os motociclistas.

Além do cadastro prévio dos condutores em uma plataforma da prefeitura, mediante pagamento de uma taxa pelos aplicativos, a administração municipal terá até 60 dias para analisar a documentação. Apenas após esse credenciamento na plataforma municipal os motoristas poderão se registrar nos aplicativos.

A proposta também proíbe o uso do serviço por menores de 18 anos, impede bonificações que incentivem excesso de velocidade, limita a circulação em dias de tempestades intensas e determina que passageiros e condutores utilizem colete refletivo.

Circulação proibida

O projeto estabelece restrições à circulação de motocicletas para o transporte individual nos seguintes locais:

Corredores e faixas exclusivas de ônibus;

Durante eventos adversos declarados, como chuva intensa, vendaval, baixa visibilidade e enchentes;

Vias de trânsito rápido, como as marginais Pinheiros e Tietê;

Região do Minianel Viário de São Paulo, que engloba o chamado Centro expandido;

ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação) de caminhões.

Exigências para o condutor

O texto também estabelece que os condutores que desejarem atuar como mototaxistas devem realizar um cadastro prévio, conforme as normas do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Para se cadastrar, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Idade mínima de 21 anos;

Carteira Nacional de Habilitação na categoria “A” ou “AB”, com no mínimo 2 (dois) anos de emissão e anotação de Exercício de Atividade Remunerada (EAR);

Aprovação em curso especializado para o transporte de passageiros em motocicletas;

Inexistência, nos 12 meses anteriores, da prática de infração de trânsito gravíssima;

Ausência de condenação pelos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, por crime praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, por crimes contra a dignidade sexual;

Compromisso a prestar transporte remunerado de passageiros única e exclusivamente por meio de pessoa jurídica exploradora;

Inscrição como contribuinte regular no INSS.

Exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, especifico para substâncias psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção;

Usar colete refletivo.

Exigências para a motocicleta